Порошенко назвал 4 предпосылки для Антикоррупционного суда

Антикоррупционный суд в Украине будет действовать в случае выполнения четырех предпосылок, заявил президент Петр Порошенко.



Выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, он отметил, что создание Антикоррупционного суда предусмотрено изменениями к закону о судоустройстве и статусе судей.



"Венецианская комиссии поддержала эту инициативу, подчеркнув необходимость создания чистого, прозрачного, полностью независимого органа судебной власти. И сейчас мы рассматриваем самые лучшие пути создания этого института", – отметил президент.



"За названием суда не должны потерять его суть. Усилия по созданию Антикоррупционного суда будут успешными, если будут учтены 4 составляющие: законодательство, соответствующее нормам украинской Конституции; независимые и беспристрастные члены комиссии, которые будут отбирать судей; профессиональные и добропорядочные кандидаты (в судьи); доверие в обществе к новосозданному суду", – заявил Порошенко.



Он повторил, что "сегодня есть вопрос к качеству законопроектов (о создании антикоррупционных судов), зарегистрированных в Верховной Раде".

"Депутаты предложили положение о возвращении политическим органам – Верховной Раде, Министерству юстиции и президенту – влияния на формирование состава такого суда, так как судебная реформа, которую я предложил, сделает судебную ветвь власти полностью независимым – в том числе, от политиков", – заявил Порошенко.

Он напомнил: "Выводы Венецианской комиссии четко показывают недопустимость политического влияния на формирование антикоррупционного суда".

"Сейчас необходимо объединение всех демократических сил и общественности и профессиональной работы по привлечению международных экспертов для профессиональной наработки нового консолидированного законопроекта и проведения его через парламент", – заявил президент.

"Сегодня вся судебная система должна быть антикоррупционной по природе. Это залог восстановления общественного доверия и укрепления общественного согласия", – добавил он.



На этот раз Порошенко не говорил об антикоррупционной палате в составе Верховного Суда.



Он лишь напомнил, что Высший совет правосудия решил направить президенту 111 представлений для назначения судей Верховного Суда, кандидаты "прошли жесткий отбор"



"Я выполню это должным образом. Начало работы нового Верховного Суда и всей судебной системы по новым правилам становится точкой невозврата для всей судебной реформы", – заявил Порошенко.

Как известно, Запад и антикоррупционеры требуют от украинской власти создать Антикоррупционный суд, а президент и его окружение высказывались за формирование другого антикоррупционного органа. Порошенко говорил, что антикоррупционная палата может появиться уже в октябре.



Алена Рощенко, УП