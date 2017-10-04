Порошенко готов создать Антикоррупционный суд, но ставит условие

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Среда, 4 октября 2017, 15:00

Президент Петр Порошенко готов внести законопроект о создании антикоррупционного суда в Украине, но выступает за параллельное формирование антикоррупционной палаты в Верховном Суде.

Об этом он заявил, выступая в Национальном университете "Черниговский коллегиум" имени Шевченко 4 октября.

"Базой для старта судебной реформы стал закон "О судоустройстве и статусе судей", который приняла Верховная Рада. Это был также мой проект, внесенный как неотложный. Я своими руками вписал в проект норму о создании антикоррупционного суда. И средства на его финансирование в проекте бюджета на 2018 уже предусмотрены", – отметил Порошенко.

По мнению президента, все суды в Украине должны быть антикоррупционными.
 
"Но следует создать отдельную судейскую антикоррупционную вертикаль – в составе отдельного Антикоррупционного суда, кассационной инстанции антикоррупционной палаты в Верховном суде и, как определит Верховная Рада, представительствами антикоррупционного суда на местах – чтобы из Северодонецка и Закарпатья люди не были вынуждены переться в одну антикоррупционную институцию", – добавил он.

"Разработаны сейчас уже несколько законопроектов. Они не совершенны. Во многом, это PR-проекты определенных политических сил... Конечно, все "за" (антикоррупционный суд – ред.), но дьявол в деталях. И важно сейчас собрать голоса – под такие законопроекты пока это невозможно", – сказал Порошенко.

Поэтому он обратиться к парламенту с предложением "немедленно создать рабочую группу - либо в комитете по правовой политике, либо при главе Верховной Рады, либо межфракционную группу – и как можно быстрее разработать согласованный законопроект, который способен получить поддержку всего состава Верховной Рады".

"Только этот путь единственно возможный. И когда будет найдено консенсусный законопроект, не теряя времени представить его мне. Он должен иметь поддержку и властных, и оппозиционных фракций. Я готов принять этот проект – совместно завершить его наработку или, если я буду согласен, поддержать и внести от своего имени в украинский парламент как неотложный", – сказал президент.

Порошенко сообщил: "Параллельно с запуском процесса принятия закона и создание антикоррупционного суда я буду предлагать несколько быстрых решений для того, чтобы ускорить борьбу с коррупцией", – заявил он.

"Думаю, что в ближайшее время можно создать специализированную антикоррупционную палату в Верховном Суде, которая будет иметь кассационную инстанцию ​​по всем антикоррупционным делам. Можно ускорить обновление на конкурсной основе судей в Киеве – Печерском, Соломенском или объединенных, поскольку именно на столицу приходится львиная доля антикоррупционных дел, требующих немедленного рассмотрения", – считает президент

"Это не вместо создания антикоррупционного суда, это в плюс к нему, чтобы мы не теряли время в рамках единой антикоррупционной стратегии", – сказал Порошенко.

Он также заверил: "Дело не в том, кто повесит на себя лавры (за создание антикоррупционного суда – ред.), вопрос в создании действительно эффективного, независимого судебного органа, который будет специализироваться на борьбе с коррупцией и поможет ускорить рассмотрение дел против коррупционеров".

"Антикоррупционный суд должен формироваться на конкурсной основе под наблюдением общественности. Невозможно, чтобы этот суд превратился в политическую инквизицию, как некоторые мечтают. Это должна быть эффективная антикоррупционная институция", – добавил Порошенко.

Он также сказал: "Верховный Суд заработает уже в этом году – и это будет лучший его состав за все годы независимости, потому что его судьями впервые станут ученые, представители ведущих украинских правовых школ, адвокаты и известные правозащитники .., а также судьи первой и второй инстанции" .

Алена Рощенко, УП

Темы: суд реформы Верховный суд коррупция Порошенко
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