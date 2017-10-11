Порошенко готов говорить о референдуме в Крыму при одном условии

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Среда, 11 октября 2017, 14:23

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что готов поговорить о возможности нового референдума о статусе полуострова, но только после возвращения Крыма под суверенитет Украины.

Об этом Порошенко заявил во время ответа на вопрос членов ПАСЕ в Страсбурге.

На вопрос представителя партии "Европейских консерваторов и реформистов", готов ли он к проведению нового референдума в Крыму с тремя вопросами: хочет ли Крым вернуться в состав Украины, остаться в России или стать независимым, Порошенко ответил:

"Я готов говорить о новом референдуме, но сначала полуостров должен вернуться в состав Украины".

"Я за все, что соответствует Конституции Украины. Вопрос суверенитета - это прерогатива национального референдума. Мы готовы говорить о таком референдуме, но сначала Крым должен вернуться в состав Украины", - добавил президент.

Он отметил, что провести честный референдум "под дулами российских танков" невозможно.

Ранее Петр Порошенко обратился в ПАСЕ с призывом значительно больше уделять внимания вопросу преследования оккупантами населения Крыма и Донбасса.

Украинская правда

Темы: президент Порошенко Крым
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