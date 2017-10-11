Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко готовий говорити про референдум у Криму за однієї умови

Середа, 11 жовтня 2017, 14:23
Порошенко готовий говорити про референдум у Криму за однієї умови
АП

Президент України Петро Порошенко запевнив, що готовий поговорити про можливість нового референдуму про статус півострова, але тільки після повернення Криму під суверенітет України.

Про це Порошенко заявив під час відповіді на питання членів ПАРЄ у Страсбурзі.

На запитання представника партії "Європейських консерваторів та реформістів", чи готовий він до проведення нового референдуму у Криму із трьома запитаннями: чи хоче Крим повернутися до складу України, залишитися в Росії чи стати незалежним, Порошенко відповів:

"Я готовий говорити про новий референдум, але спочатку півострів повинен повернутися до складу України".

"Я за все, що відповідає Конституції України. Питання суверенітету – це прерогатива національного референдуму. Ми готові говорити про такий референдум, але спочатку Крим повинен повернутися до складу України", - додав президент.

Він зазначив, що провести чесний референдум "під дулами російських танків" неможливо.

Раніше Петро Порошенко звернувся до ПАРЄ із закликом значно більше уваги приділяти питанню переслідування окупантами населення Криму та Донбасу.

Українська правда

Теми: президентПорошенкоКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
президент
Байден запланував зустрічі із Зеленським та Ердоганом у Вільнюсі – ЗМІ
Майже половина американців хоче молодшого президента, ніж Байден та Трамп
Зеленський: Путіну передають тільки позитивну інформацію з фронту
Останні новини
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
Усі новини...
Реклама: