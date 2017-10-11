Порошенко призвал ПАСЕ удвоить защиту прав жителей Донбасса и Крыма

Президент Петр Порошенко обратился к ПАСЕ с призывом значительно больше уделять внимания вопросу преследования оккупантами населения Крыма и Донбасса.

Об этом он заявил в среду во время своего выступления в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

"Я призываю членов Ассамблеи, Комитета министров, генерального секретаря, комиссара по правам человека и соответствующие мониторинговые органы удвоить усилия, направленные на защиту прав человека и его свобод (в Крыму и на Донбассе - ред.)", - заявил украинский лидер.

Он выразил убеждение, что только пристальное внимание к этим проблемным регионам сможет "хоть как-то" ослабить преследование там местного населения.

Для написания новости использовался перевод из трансляции телеканала "112 Украина".

Как сообщалось, 10 октября состоялись выборы президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Победила представительница парламента Кипра Стелла Кириакидес.

Евгений Кизилов, УП