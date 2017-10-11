Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко призвал ПАСЕ удвоить защиту прав жителей Донбасса и Крыма

Среда, 11 октября 2017, 13:48

Президент Петр Порошенко обратился к ПАСЕ с призывом значительно больше уделять внимания вопросу преследования оккупантами населения Крыма и Донбасса.

Об этом он заявил в среду во время своего выступления в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

"Я призываю членов Ассамблеи, Комитета министров, генерального секретаря, комиссара по правам человека и соответствующие мониторинговые органы удвоить усилия, направленные на защиту прав человека и его свобод (в Крыму и на Донбассе - ред.)", - заявил украинский лидер.

Он выразил убеждение, что только пристальное внимание к этим проблемным регионам сможет "хоть как-то" ослабить преследование там местного населения.

Для написания новости использовался перевод из трансляции телеканала "112 Украина".

Как сообщалось, 10 октября состоялись выборы президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Победила представительница парламента Кипра Стелла Кириакидес.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ПорошенкоПАСЕКрымДонбассправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
Все новости...
Реклама: