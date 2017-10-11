У Януковича заявили, что к нему домой приехал украинский адвокат

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Среда, 11 октября 2017, 16:45

Адвоката Виктора Януковича Максим Герасько приехал домой к подзащитному в Ростове-на-Дону, но его не впустила охрана.

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь сына экс-президента Александра Януковича Юрий Кирасир.

"Охрана действительно подтвердила, что на КПП периметра охраняемого объекта в Ростове приходил молодой человек, который представился адвокатом Максимом Герасько. Встречи с Януковичем у него не было", - рассказал он.

По его словам, в комментарии для прессы Виктор Янукович отметил, что "пока со стороны обвинения и суда не будут прекращены нарушения его прав в судебном процессе, он не намерен ни с кем встречаться по данному делу".

УП пытается выяснить, был ли Янукович во время визита Герасько дома в Ростове и договаривался ли адвокат о встрече с подзащитным заранее.

Оксана Коваленко, Евгений Кизилов, УП

Темы: Янукович суд
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