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Янукович так и не встретился с защитником – спикер

Среда, 11 октября 2017, 16:45

Адвоката Виктора Януковича Максим Герасько приехал домой к подзащитному в Ростове-на-Дону, но его не впустила охрана.

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь сына экс-президента Александра Януковича Юрий Кирасир.

"Охрана действительно подтвердила, что на КПП периметра охраняемого объекта в Ростове приходил молодой человек, который представился адвокатом Максимом Герасько. Встречи с Януковичем у него не было", - рассказал он.

По его словам, в комментарии для прессы Виктор Янукович отметил, что "пока со стороны обвинения и суда не будут прекращены нарушения его прав в судебном процессе, он не намерен ни с кем встречаться по данному делу".

УП пытается выяснить, был ли Янукович во время визита Герасько дома в Ростове и договаривался ли адвокат о встрече с подзащитным заранее.

Как сообщалось, 5 октября адвокат беглого президента, предоставленный ему государством, Максим Герасько вылетел в Ростов-на-Дону для встречи с клиентом.

Суд начал рассматривать дело об измене экс-президента 4 мая.

Оксана Коваленко, Евгений Кизилов, УП

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Темы: Януковичсуд
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