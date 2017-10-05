Госадвокат полетел в Россию на встречу с Януковичем

Государственный адвокат экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, Максим Герасько вылетел в Ростов-на-Дону для встречи с клиентом.

Об этом на заседании суда 5 октября сказал председательствующий судья Владислав Девятко, сообщают "Українські Новини".

По словам Девятко, в суд поступило заявление адвоката о том, что он не сможет присутствовать на заседании 5 октября, поскольку он улетает в Ростов для проведения конфиденциальной встречи с клиентом.

В письме Герасько указано, что юридическая компания Aver Lex, осуществляющая защиту Януковича, запретила ему связываться с клиентом по телефону или по почте, поэтому ему организовали личную встречу с подзащитным.

Суд также продемонстрировал предоставленную госзащитником копию авиабилета "Киев – Минск – Москва" на 5 октября.

В связи с отсутствием адвоката суд перенес заседание на 10:00 11 октября.

Как известно, ранее Герасько просил суд профинансировать поездку в Ростов-на-Дону для посещения Януковича.

Оболонский райсуд Киева заявил, что может компенсировать бесплатному адвокату Максиму Гераську его расходы на посещение экс-президента Виктором Януковича в Ростове.

Суд начал рассматривать дело об измене экс-президента 4 мая.