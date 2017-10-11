МИД направил Венгрии ноту из-за акции "Самоопределение для Закарпатья"

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в Будапешт в связи с информацией о намерениях провести акцию "Самоопределение для Закарпатья".

Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин.

"МИД сообщил нашему посольству об акции 13.10 под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья". Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины", - написал он в Twitter.

Украинская правда