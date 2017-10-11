Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Венгрии готовят акцию "Самоопределение для Закарпатья". МИД требует запретить

Среда, 11 октября 2017, 19:24

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в Будапешт в связи с информацией о намерениях провести акцию "Самоопределение для Закарпатья".

Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин.

"МИД сообщил нашему посольству об акции 13.10 под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья". Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины", - написал он в Twitter.

Как известно, 26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании", принятого Радой и подписанного президентом.

Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях на ЕвроПравде: "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины" и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".

Украинская правда

Темы: ЗакарпатьеМИДВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Закарпатье
Президент Венгрии приедет на Закарпатье и в Киев
На Закарпатье задержан мужчина, который развращал 8-летнюю девочку на берегу реки
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
05:57
В Белгороде объявили ракетную опасность
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: