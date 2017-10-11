В Венгрии готовят акцию "Самоопределение для Закарпатья". МИД требует запретить

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в Будапешт в связи с информацией о намерениях провести акцию "Самоопределение для Закарпатья".

Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин.

"МИД сообщил нашему посольству об акции 13.10 под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья". Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины", - написал он в Twitter.

Как известно, 26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании", принятого Радой и подписанного президентом.

Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях на ЕвроПравде: "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины" и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".

Украинская правда