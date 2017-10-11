В Угорщині готують акцію "Самовизначення для Закарпаття". МЗС вимагає заборонити

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту до Будапешту у зв'язку з інформацією про наміри провести акцію "Самовизначення для Закарпаття".

Про це повідомив глава МЗС Павло Клімкін.

"МЗС повідомив нашому посольству про акцію 13.10 під гаслом "Самовизначення для Закарпаття". Це що, Будапешт підтримує сепаратизм? Негайно направили ноту протесту з вимогою заборонити цю провокацію! Впевнені,Угорщина й надалі поважатиме територіальну цілісність України", - написав він на Twitter.

Як відомо, 26 вересня уряд Угорщини заявив, що блокуватиме всі подальші рішення Європейського Союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною, через закон "Про освіту", який ухвалила Рада і підписав президент.

Міністерство закордонних справ України направило закон "Про освіту" на експертизу у Венеціанську комісію.

12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи на осінній сесії проведе термінові дебати закону "Про освіту".

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте в статтях на "ЄвроПравді": "Угорський мовний шантаж: чи поховає Будапешт європейське майбутнє України" та "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".

Українська правда