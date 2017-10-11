ПАСЕ утвердила резолюцию, которая должна снять политические санкции с РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов утвердила решение, которое имеет целью снятия политических санкций из Российской Федерации.

Об этом свидетельствуют результаты голосования за резолюцию, проект которой подготовил следующий президент ассамблеи Микеле Николетти.

Почти все поправки, предложенные украинской делегацией, были отклонены. В том числе в тексте решения осталась норма о том, что ПАСЕ и Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы) должны "гармонизировать правила участия и представительства стран-членов в обеих уставных органах".

"Европейская правда" в статье, опубликованной в среду, объяснила, что по замыслу идеологов этой нормы это должно запретить ПАСЕ продлевать действие ограничений, налагаемых на РФ, без согласия стран-членов. По сути, это ставит под вопрос одобрение в ПАСЕ каких-либо санкций против РФ. Учитывая, что санкции должны возобновляться ежегодно, ограничения могут быть сняты уже в январе.

"В переводе с дипломатического языка на человеческий это означает, что все ограничения, наложенные на россиян в ПАСЕ, должны быть отменены - потому что в КМСЕ санкций против РФ нет", - говорится в публикации "Битва за деньги и за Россию: в Совете Европы запустили новый сценарий отмены санкций".

Примечательно, что данную норму поддержало подавляющее большинство депутатов ПАСЕ, все предложенные Украиной поправки провалились, причем голоса разделились в пропорции 60 на 30. Украинские депутаты голосовали за отмену данных норм (кроме Юлии Левочкиной, которая поддержала их)

Конкретный механизм реализации новых положений может быть разработан руководящими органами ПАСЕ в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что в Совете Европы подготовили механизм, который позволит снять санкции с РФ и вернуть российскую делегацию в ПАСЕ.

Европейская правда