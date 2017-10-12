МИД: Украинских врачей не пустили к Грибу в СИЗО в РФ

Украинские консулы не получили ответ от российской стороны о допуске украинских медиков, к удерживаемому в краснодарском СИЗО Павлу Грибу.

Об этом "Украинской правде" сообщил директор консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, консулы направили множество обращений к руководству пенитенциарного заведения, где содержится Гриб, к ФСБ, следователю и в другие учреждения, но везде их "футболят".

"Сейчас делаем все возможное, чтобы врачи попали к Павлу Грибу. Консулы обращались в компетентные органы, к следователю, то есть, ко всем, к кому только можно было обратиться. Но общение с российской стороной больше похоже на игру в футбол", - сказал Погорельцев.

"В одном учреждении консулам говорят, что не получали от Украины запроса на допуск врачей, в другом - что не получали подобное разрешение от ФСБ, то еще что-то. Понятное дело, что именно эта служба принимает все решения относительно доступа врачей. Мы сделали запросы в соответствии с существующим порядком и инициативно ко всем, к кому только можно было. Но сейчас действительно не получили соответствующего разрешения ", - констатировал он.

Директор консульской службы отметил, что если врачи не получат разрешения на осмотр Гриба в четверг, то будут пытаться попасть к нему в пятницу. Однако добавил, что, скорее всего, к выходным они будут вынуждены вернуться в Украину, даже если не добьются положительного результата.

"Я не думаю, что будет смысл, чтобы врачи находились в Краснодаре в субботу и воскресенье, поскольку в выходные дни они точно не получат никаких разрешений. Скорее всего, они будут вынуждены вернуться в Украину. Но у нас еще есть надежда, что они получат разрешение на осмотр Павла ", - сказал Погорельцев.

Ранее сообщалось, что МИД и Минздрав не дождались решения России и во вторник отправили группу украинских врачей в Краснодар, где в СИЗО находится похищенный в Беларуси российскими спецслужбами гражданин Украины Павел Гриб.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении Украинский российскими спецслужбами не признает.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца, еще 17 августа, к моменту прибытия парня в Гомель.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в терроризме.

17 октября суд должен пересмотреть вопрос о мере пресечения для Гриба. Однако, защитник уверен, что юношу, скорее всего, оставят под стражей, поскольку у него нет имущества или регистрации в России, поэтому его не могут отпустить под домашний арест или подписку о невыезде.

Яна Миланова, УП