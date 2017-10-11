В российское СИЗО к Грибу поехали украинские врачи

МИД и Минздрав не дождались решения России и во вторник отправили группу украинских врачей в Краснодар, где в СИЗО находится похищенный в Беларуси российскими спецслужбами гражданин Украины Павел Гриб.

Об этом "Украинской правде" сообщил директор консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, группа медиков уже выехала на министерском авто и уже вечером во вторник они должны быть на границе с РФ.

"Они поехали на служебном авто министерства иностранных дел. Вечером на границе их встретят представители украинского консульства в Ростове-на-Дону и вместе с ними они поедут в Краснодар", - сказал Погорельцев.

По его словам, российская сторона еще не дала ответ допустит ли украинских медиков к Грибу, однако завтра утром они попытаются к нему попасть.

Как известно, 6 октября ЕСПЧ направил письмо к адвокату Гриба с просьбой предоставить выводы относительно состояния его здоровья до 16 октября этого года.

В связи с этим, Генконсульство Украины направило повторное обращение к российской стороне о возможности обследования юноши с 12 по 15 октября.

Однако, так и не получив ответа, решило отправить группу врачей к Грибу самовольно.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении Украинский российскими спецслужбами не признает.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца, еще 17 августа, к моменту прибытия парня в Гомель.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в терроризме.

17 октября суд должен пересмотреть вопрос о мере пресечения для Гриба. Однако, защитник уверен, что юношу, скорее всего, оставят под стражей, поскольку у него нет имущества или регистрации в России, поэтому его не могут отпустить под домашний арест или подписку о невыезде.

Яна Миланова, УП