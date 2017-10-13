Генпрокуратура зовет Януковича на допрос в "церковном деле"

424 просмотра
Пятница, 13 октября 2017, 12:01

Генеральная прокуратура вызывает бывшего президента Виктора Януковича, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко экс-руководителя милиции Киева Валерия Коряка на допрос по делу о незаконном лишении свободы архиепископа Александра Драбинко.

Об этом свидетельствуют повестки, опубликованные на сайте Генпрокуратуры.

Захарченко должен явиться на допрос 17 октября в 9.30, Коряк – в 10.30, Януковичу назначена встреча со следователем на 11.30.

Как известно, Захарченко, Янукович и Коряк подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко – личного помощника ныне покойного Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Следователи считают, что Янукович и его окружение оказывали давление на покойного митрополита, чтобы заставить отречься от престола.

Как известно, свидетелем по этому делу проходит также народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

Читайте также: "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским"

Среди подозреваемых – командир и заместитель СССМ "Грифон" ГУМВД Украины в. Киеве.

В январе 2017 года Печерский суд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко в "церковном деле".

В августе тот же суд дал разрешение на заочное расследование в отношении бывшего начальника ГУ МВД Украины в Киеве Валерия Коряка.

Как известно, по официальной версии беглец из Украины Виктор Янукович уединенно живет в Ростове-на-Дону "у друга". Он редко появляется на публике, в основном по вопросам в связи с уголовными делами в отношении него в Украине.

В то же время по информации источников, экс-президент Украины живет в элитном коттеджном поселке на северо-западе Москвы со своей гражданской женой Любовью Полежай.

Бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко открыто ведет деятельность в так называемых самопровозглашенных "республиках" Донбасса.

Он возглавляет благотворительный фонд "Юго-Восток", который согласно информации на его сайте занимается предоставлением материальной помощи бывшим работникам МВД Украины и населению юго-восточных областей Украины, предоставляет бесплатную юридическую помощь, занимается героизацией бойцов спецподразделения "Беркут".

Украинская правда

Темы: Янукович Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Госадвокат Януковича вылетел на встречу без согласования времени – Сердюк 11 октября 2017, 19:07
Янукович так и не встретился с защитником – спикер 11 октября 2017, 16:45
Российский бизнесмен с украинским паспортом реанимирует бизнес Януковича 11 октября 2017, 12:02
powered by lun.ua
Главные новости
Климкин в Румынии: ни одна румынская школа не будет закрыта
Новый прокурор АТО проводил многомиллионные тендеры с одним участником
Гриневич: "Языковые гетто" уязвимы для территориальных претензий
Делегации Генштаба РФ не дали визу для участия в мероприятии в ООН
Все новости
семейные ценности

Снохачество, насилие, патриархальность: семейные ценности украинских семей в старину

серая зона

Укрепленная песочница и пули в огороде – из жизни детей на линии фронта

стартапы

12 украинских проектов, покоривших Kickstarter