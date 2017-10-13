Генпрокуратура кличе Януковича на допит у "церковній справі"

Генеральна прокуратура викликає колишнього президента Віктора Януковича, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-керівника міліції Києва Валерія Коряка на допит у справі про незаконне позбавлення волі архієпископа Олександра Драбинка.

Про це свідчать повістки, опубліковані на сайті Генпрокуратури.

Захарченко має з'явитися на допит о 9.30 17 жовтня, Коряк – о 10.30, Януковичу призначено зустріч зі слідчим на 11.30.

Як відомо, Захарченко, Янукович і Коряк підозрюються у незаконному позбавлення волі Олександра Драбинка – особистого помічника нині покійного Предстоятеля Української православної церкви Митрополита Київського і всієї України Володимира. Слідчі вважають, що Янукович та його оточення тиснули на покійного митрополита, щоб змусити зректися престолу.

Відомо, що свідком у цій справі є також народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський.

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Серед підозрюваних – командир та заступник СБСМ "Грифон" ГУМВС України в м. Києві.

У січні 2017 року Печерський суд Києва дав дозвіл на затримання екс-президента Віктора Януковича і колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка у "церковній справі".

У серпні той же суд дав дозвіл на заочне розслідування щодо колишнього начальника ГУ МВС України у Києві Валерія Коряка.

Як відомо, за офіційною версією втікач з України Віктор Янукович усамітнено живе в Ростові-на-Дону "в друга". Він рідко з'являється на публіці, в основному з питань в зв'язку з кримінальними справами відносно нього в Україні.



Водночас за інформацією джерел, екс-президент України живе в елітному котеджному селищі на північному заході Москви зі своєю цивільною дружиною Любов'ю Полежай.

Колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко відкрито веде діяльність в так званих самопроголошених "республіках" Донбасу.



Він очолює благодійний фонд "Юго-Восток", який згідно з інформацією на його сайті займається наданням матеріальної допомоги колишнім працівникам МВС України та населенню південно-східних областей України, надає безкоштовну юридичну допомогу, займається героїзацією бійців спецпідрозділу "Беркут".

Українська правда