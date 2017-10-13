Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Генпрокуратура кличе Януковича на допит у "церковній справі"

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 12:01

Генеральна прокуратура викликає колишнього президента Віктора Януковича, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-керівника міліції Києва Валерія Коряка на допит у справі про незаконне позбавлення волі архієпископа Олександра Драбинка.

Про це свідчать повістки, опубліковані на сайті Генпрокуратури.

Захарченко має з'явитися на допит о 9.30 17 жовтня, Коряк – о 10.30, Януковичу призначено зустріч зі слідчим на 11.30.

Як відомо, Захарченко, Янукович і Коряк підозрюються у незаконному позбавлення волі Олександра Драбинка – особистого помічника нині покійного Предстоятеля Української православної церкви Митрополита Київського і всієї України Володимира. Слідчі вважають, що Янукович та його оточення тиснули на покійного митрополита, щоб змусити зректися престолу.

Відомо, що свідком у цій справі є також народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський.

Читайте також: "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським"

Серед підозрюваних – командир та заступник СБСМ "Грифон" ГУМВС України в м. Києві.

У січні 2017 року Печерський суд Києва дав дозвіл на затримання екс-президента Віктора Януковича і колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка у "церковній справі".

У серпні той же суд дав дозвіл на заочне розслідування щодо колишнього начальника ГУ МВС України у Києві Валерія Коряка.

Як відомо, за офіційною версією втікач з України Віктор Янукович усамітнено живе в Ростові-на-Дону "в друга". Він рідко з'являється на публіці, в основному з питань в зв'язку з кримінальними справами відносно нього в Україні.

Водночас за інформацією джерел, екс-президент України живе в елітному котеджному селищі на північному заході Москви зі своєю цивільною дружиною Любов'ю Полежай.

Колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко відкрито веде діяльність в так званих самопроголошених "республіках" Донбасу.

Він очолює благодійний фонд "Юго-Восток", який згідно з інформацією на його сайті займається наданням матеріальної допомоги колишнім працівникам МВС України та населенню південно-східних областей України, надає безкоштовну юридичну допомогу, займається героїзацією бійців спецпідрозділу "Беркут".

Українська правда

Теми: ЯнуковичГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Янукович
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Останні новини
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
Усі новини...
Реклама: