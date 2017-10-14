Марш Славы: Идут Майданом, зажгли факелы и фаеры

Шествие националистов ко Дню защитника Украины двинулось по центральным улицам Киева к Контрактовой площади.

Участие в мероприятии принимают несколько тысяч активистов, собравшихся ранее в парке Шевченко, сообщает корреспондент УП с места событий.

На Майдане участники шествия почтили минутой молчания "Небесную сотню" - погибших во время событий на Майдане, а также погибших в войне с Россией, приспустили флаги и зачитали молитву националиста.

Активисты несут в руках национальную символику, флаги Украины и "Правого сектора" и выкрикивают "Слава Украине - героям слава", "Авакова собаку - на гилляку", "Слава нации - смерть врагам", "Помни чужак, здесь хозяин - украинец", "Бандера, Шухевич - герои Украины".

Шествие сопровождают для обеспечения порядка несколько сотен правоохранителей и конная полиция.

Все фото - Эльдар Сарахман

Украинская правда