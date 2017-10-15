В аэропорту "Борисполь" не пустили в Украину соратника Саакашвили

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Воскресенье, 15 октября 2017, 10:52
фото: UA:Перший

В аэропорту "Борисполь" не пустили в Украину депутата парламента Грузии Кобу Накопия.

Об этом УП сообщил сам Накопия.

"По прилету в Борисполь украинские пограничники вручили мне документ о запрете въезда на территорию Украины. Причин не объяснили", - сказал он.

По словам депутата, въезд ему запретил какой-то "уполномоченный орган". Сейчас он пробует обжаловать это решение у начальника ОКПП Борисполь.

Накопия также добавил, что находится в лаунж-зоне МАУ, и ему предлагают вылететь из Украины в Грузию рейсом в 20:10.

Как известно, Коба Накопия - бизнесмен, депутат парламента Грузии, являющийся одним из сторонников экс-президента Михеила Саакашвили. В Грузии оппоненты даже называют его "золотой кредиткой" бывшего главы государства.

В 2015 году участвовал в конкурсе на главу государственного предприятия "Укртранснафта".

Темы: Борисполь Саакашвили Пограничная служба
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