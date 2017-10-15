Пограничники объяснили, почему не пустили соратника Саакашвили в Украину

2599 просмотров
Воскресенье, 15 октября 2017, 12:21

Госпогранслужба не пустила в Украину депутата парламента Грузии Кобу Накопию, выполняя поручение правоохранительного органа, однако не уточняется какого именно.

Об этом УП сообщил пресс-секретарь ГПС Олег Слободян.

"Относительно этого гражданина (Накопии, - ред.) Госпогранслужба выполнила поручение одного из правоохранительных органов о запрете на въезд", - отметил Слободян.

На вопрос, о каком именно органе идет речь, он ответил, что не уполномочен давать информацию о поручение другого правоохранительного органа без предоставления соответствующего согласия с его стороны.

Как сообщалось, 15 октября аэропорту "Борисполь" не пустили в Украину депутата парламента Грузии Кобу Накопию.

Коба Накопия - бизнесмен, депутат парламента Грузии, являющийся одним из сторонников экс-президента Михеила Саакашвили. В Грузии оппоненты даже называют его "золотой кредиткой" бывшего главы государства.

В 2015 году участвовал в конкурсе на главу государственного предприятия "Укртранснафта".

Темы: Пограничная служба Саакашвили Борисполь
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В аэропорту "Борисполь" не пустили в Украину соратника Саакашвили 15 октября 2017, 10:52
ГПСУ пытается вернуть государству участок у границы с Венгрией 14 октября 2017, 13:54
Снайпер боевиков прострелил плечо пограничнику 13 октября 2017, 14:54
powered by lun.ua
Главные новости
Пограничники объяснили, почему не пустили соратника Саакашвили в Украину
ЕБРР предложил новые кандидатуры в руководство Нафтогаза
В аэропорту "Борисполь" не пустили в Украину соратника Саакашвили
Ларри Флинт дает $ 10 миллионов за импичмент Трампу
Все новости
выставка

"УПА – ответ непокоренного народа". Ко Дню защитника Украины

гид

Где есть, пить и развлекаться в Днепре

ЗОЖ

Приятное с полезным: 5 красивых маршрутов по Киеву для бега