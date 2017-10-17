Порошенко предлагает изменения по депутатской неприкосновенности

Президент Петр Порошенко предлагает внести изменения в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов.



Проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) под номером 7203 зарегистрирован им в Верховной Раде 17 октября.

В законопроекте предлагается изложить статью 80 Конституции следующим образом: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".



В случае принятия предложения президента, этот закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как известно, отмена депутатской неприкосновенности – одно из требований акции за политическую реформу, которая стартует 17 октября по всей Украине.

Алена Рощенко, УП, обновлено в 10:15