Порошенко предлагает изменения по депутатской неприкосновенности

7071 просмотр
Вторник, 17 октября 2017, 09:53

Президент Петр Порошенко предлагает внести изменения в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов.

Проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) под номером 7203 зарегистрирован им в Верховной Раде 17 октября.

В законопроекте предлагается изложить статью 80 Конституции следующим образом: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

В случае принятия предложения президента, этот закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

 

Как известно, отмена депутатской неприкосновенности – одно из требований акции за политическую реформу, которая стартует 17 октября по всей Украине.

Алена Рощенко, УП, обновлено в 10:15

Темы: неприкосновенность Порошенко законодательство
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Управление госохраны просит запретить нардепам приносить в Раду опасное 6 октября 2017, 17:35
Партия Ляшко требует срочно собрать Раду из-за "прорыва" Саакашвили 11 сентября 2017, 11:02
Порошенко предлагает снять неприкосновенность с нардепов в 2020 году 7 сентября 2017, 10:59
powered by lun.ua
Главные новости
Порошенко предлагает изменения по депутатской неприкосновенности
Хроника 17 октября. У Ющенко с Тимошенко "Война и мир", а Моторола больше не позвонит
Сутки в АТО: Обстрелы Бутовки, двое погибших
Украину избрали в Совет ООН по правам человека
Все новости
Дауншифтинг

Четыре истории киевлян, которые переехали в село

отдых

9 захватывающих маршрутов вокруг Моршина

семья

Почему даже идеальные папы бездельничают вдвое больше чем мамы?