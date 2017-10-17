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Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года

Вторник, 17 октября 2017, 09:53
Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года

Президент Петр Порошенко предлагает внести изменения в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов.

Проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) под номером 7203 зарегистрирован им в Верховной Раде 17 октября.

В законопроекте предлагается изложить статью 80 Конституции следующим образом: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

При этом из данной статьи президент предлагает исключить, что "народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность" и "народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

В случае принятия предложения президента, этот закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

 

По сути, президент предлагает отменить депутатскую неприкосновенность через два года, тогда как отмена депутатской неприкосновенности – одно из требований акции за политическую реформу, которая стартует 17 октября.

 

Порошенко написал в Faceook: "Как и обещал в своем Послании в начале сентября, снова внес в Верховную Раду как неотложный проект закона об отмене депутатской неприкосновенности".

"Иммунитет народных избранников давно превратился в гарантию безнаказанности. Отмена депутатской неприкосновенности, как и создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы, – важные составляющие эффективной борьбы с коррупцией", – добавил он.

Алена Рощенко, УП, обновлено

"Украинская правда" в Threads

Темы: неприкосновенностьПорошенкозаконодательство
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