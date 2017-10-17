Гелетей не будет писать заявление в полицию на "неадеквата" Парасюка

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Вторник, 17 октября 2017, 14:45

Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей считает, что народный депутат Владимир Парасюк "демонстрирует неадекватное и антисоциальное поведение, прикрываясь депутатской неприкосновенностью".

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Суть проблемы в том, что народный депутат Парасюк, его подход, его обвинения и все то, что произошло, произошло в связи с неадекватным поведением этого человека. Я хотел услышать от него те претензии не на камеру, а чтобы он объяснил свои претензии ко мне лично", – рассказал Гелетей.

"Он взял с собой человека, который снимал… такая заготовка была. С самого начала он сказал, что много людей собралось возле Рады, правоохранительных органов, но это было только основание, чтобы конфликт имел место", – считает чиновник.

Гелетей также отметил, что Парасюк серьезных ударов ему не нанес, поэтому заявление в полицию начальник УГО писать не будет.

"Я ни в коем случае ни с какой заявлением не обращался (в правоохранительные органы, –ред.). Я не говорю, что есть телесные повреждения или порвана одежду, произошел неприятный инцидент... Ударов не было, был один толчок и его словоблудие", – сказал он.

"Есть хорошее правило – не спорить и не вести диалог с людьми такого типа, чтобы не опускаться до их уровня, потому что это именно то, к чему они стремятся", – отметим чиновник.

Темы: Парасюк Верховная Рада скандал
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