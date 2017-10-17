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Стычкой Парасюка и Гелетея будет заниматься прокуратура

Вторник, 17 октября 2017, 13:48

Правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сообщение о правонарушении относительно схватки, которая произошла у здания парламента между нардепом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Валерием Гелетеем.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

"Это (сообщение о правонарушении, - ред.) зарегистрировано в журнале единого учета. Материалы будут предоставлены в прокуратуру, учитывая статус лиц. Решение по этому эпизоду будет принимать прокуратура", – отметил он.

Как известно, 17 октября между внефракционным нардепом Парасюком и начальником Управления государственной охраны Украины Гелетеем произошла словесная перепалка. Депутата в частности возмутило количество силовиков в правительственном квартале.

Парасюк также толкнул и ударил Гелетея.

О ходе событий под Радой 17 октября 2017 года читайте здесь: "Митинг за большую политическую реформу. Хроника событий"

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

За порядком следят 3,5 тысячи правоохранителей.

Как сообщалось, в Главном следственном управлении ГПУ уже было два уголовных производства относительно Владимира Парасюка.

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Темы: Парасюкпрокуратура
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