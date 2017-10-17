Парасюк под Радой подрался с Гелетеем

Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк подрался с начальником Управления государственной охраны Валерием Гелетеем под стенами Верховной Рады.



Об этом свидетельствует видео, обнародованное 17 октября на странице Facebook журналиста Евгения Цяпенко.



Инцидент произошел, когда Парасюк направлялся на заседание согласительного совета.

В частности, проходя мимо Гелетея, одиозный нардеп поинтересовался, "не мало ли руководитель УГО собрал силовиков под Радой".



В результате словесной перепалки Парасюк с криками "Кто говнюк?", "За Иловайск еще, с..ка, будешь отвечать на трибунале" несколько раз ударил Гелетея. Нардепа пытался успокоить его коллега, член фракции БПП Сергей Лещенко.

О ходе событий под Радой 17 октября 2017 года читайте здесь: "Митинг за большую политическую реформу. Хроника событий"

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.



За порядком следят 3,5 тысячи правоохранителей.



По словам директора Департамента коммуникации МВД Артема Шевченко, такие серьезные меры безопасности вызваны событиями 31 августа 2015 года, когда от гранаты погибли 4 гвардейца-срочника.

Как известно, Владимир Парасюк стал узнаваемым после событий на Майдане Независимости в Киеве в феврале 2014 года. Он прошел в Верховную Раду 8 созыва. Уже будучи нардепом, попал в несколько скандальных ситуаций.

В частности, 14 марта 2017 года возле Славянска правоохранители остановили людей, которые планировали присоединиться к блокаде с ОРДЛО на Донбассе. С ними был Парасюк. Его помощница заявила, что полиция применила к нардепу слезоточивый газ и повредила руку.

В пресс-службе Донецкой областной полиции заявили, что как раз Парасюк бил правоохранителей и пытался вырвать у них из рук оружие.

В 2016 году во время митинга возле российского консульства в Киеве Парасюк сорвал флаг Российской Федерации.



В 2015 году нардеп ударил представителя СБУ Василия Писного на заседании антикоррупционного комитета.



Украинская правда