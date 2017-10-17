Активисты отобрали у нацгвардийцев щиты
Митингующие под Верховной Радой отобрали у нацгвардийцев щиты, которые были спрятаны за автобусом.
Об этом в Facebook сообщила журналистка Кристина Бердинских.
"Митингующие забрали щиты в Нацгвардии, которые были спрятаны за автобусом", - написала она.
Корреспондент "Украинской правды" с места события, зафиксировал драку между правоохранителями и активистами.
Ранее сообщалось, что полиция проводит следственные действия по факту кражи военного имущества в Музейном переулке и призывает нардепов и активистов не препятствовать этому.
В полиции Киев не смогли уточнить, о каком именно производстве идет речь, какое именно имущество и когда украли.
Как известно, ранее Верховную Раду окружили мужчины с нашивками батальона "Донбасс", "Азова" и другие, нацгвардийци одели шлемы, началась драка, применили газ.
Участники акции во время конфликта с правоохранителями сломали рамку металлоискателя на улице Грушевского возле Кабмина и сломали забор.
Во время драки пострадали активист и правоохранитель.
Украинская правда
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