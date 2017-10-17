Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Музейном переулке ведутся следственные действия – Нацполиция

Вторник, 17 октября 2017, 16:47

Полиция проводит следственные действия по факту кражи военного имущества в Музейном переулке и призывает нардепов и активистов не препятствовать этому.

Об этом сообщает сайт Министерства внутренних дел.

"По факту кражи военного имущества в рамках уголовного производства полиция Киева проводит плановые следственные действия с целью установления и обнаружения места пребывания похищенного имущества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас следственные действия проходят по одному из адресов в Музейном переулке столицы.

"Там ряд народных депутатов вместе с активистами препятствуют проведению этих следственных действий. Указанные лица ведут себя вызывающе и оказывают физическое сопротивление работникам полиции", - говорится в сообщении.

Полиция призвала активистов уважать закон и верховенство права.

"Механизм обжалования правомерности действий работников полиции предусмотрен законом, а использование политически подогретых участников массовых акций – недопустимо", - подытожили в МВД.

В полиции Киева не смогли уточнить, о каком именно производстве идет речь, какое именно имущество и когда украли.

Как известно, ранее народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что около ста нацгвардейцев и полицейских заблокировали в Музейном переулке, 2б и не выпускают активистов и нардепов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полициямитингиакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: