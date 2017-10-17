Задержанных из-за столкновений на Грушевского нет

По состоянию на 18.22 часа нет задержанных из-за столкновений на улице Грушевского возле здания Верховной Рады.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя Национальной полиции Ярослава Тракало.

"На данный момент задержанных в связи с этим инцидентом нет. Полиция документирует факт того, что произошло, после чего, этому предоставят правовую оценку", - сказал он.

По его словам, в результате инцидента пострадали четыре человека. Один полицейский, который в настоящее время госпитализирован и еще трое гражданских. Им оказали медицинскую помощь на месте, без госпитализации.



О ходе событий под Радой 17 октября 2017 читайте здесь: "Митинг за большую политическую реформу. Хроника событий"



Ранее сообщалось о трех пострадавших в результате столкновений.

Как известно, утром 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.



Народный депутат от БПП Мустафа Найем призвал спикера и других депутатов отложить рассмотрение медицинской реформы, которая стоит в повестке дня ВР первой, и уже во вторник приступить к рассмотрению законопроектов, принятие которых требует митинг под стенами Рады.

После обеда бойцы бывшего батальона "Донбасс" выстроились с отобранными у сотрудников полиции щитами между зданиями Верховной Рады и улице Грушевского, 14. Они отобрали у правоохранителей около 30 щитов.



В настоящее время обстановка спокойная, все, что происходит фиксируют на мобильные телефоны большое количество людей.

Представители "Движения новых сил" принесли около 20 новых палаток, которые они намерены установить в Мариинском парке возле здания парламента.



Несколько палаток уже стоят под Верховной Радой.



Украинская правда