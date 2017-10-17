Под Радой Барне устроили "коридор позора", освобождал Саакашвили

10357 просмотров
Вторник, 17 октября 2017, 18:52

Народный депутат от БПП Олег Барна с трудом вырвался из окружения митингующих под Верховной Радой.

Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.

Барна пытался оставить вечернее заседание парламента, однако митингующие набросились на депутата с криками: "Иди работай", "На работу".

Барна пытался вырваться из окружения и направиться в направлении гостиницы Киев.

 
фото: дмитрий ларин
 
фото: дмитрий ларин

В ситуацию вмешался экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который оставлял площадь вокруг парламента.

"Не бейте его, отпустите", - пытался утолить толпу Саакашвили.

Он просил митингующих не трогать нардепа, в результате участники митинга сделали Барне "коридор позора". Как сообщает корреспондент УП, нардепа толкали и оплевывали.

Затем подбежала полиция, и нардепа отвели в гостиницу

Роман Кравец, Дмитрий Ларин, УП

Темы: Верховная Рада Саакашвили митинги
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Задержанных из-за столкновений на Грушевского нет 17 октября 2017, 18:22
Парубий распустил нардепов до среды 17 октября 2017, 18:19
Саакашвили – митингующим: не расходимся, мы пришли вынести козла 17 октября 2017, 17:49
powered by lun.ua
Главные новости
Импорт из РФ увеличился на 37,2%
В зоне АТО погиб украинский военный
Задержанных из-за столкновений на Грушевского нет
Саакашвили – митингующим: не расходимся, мы пришли вынести козла
Все новости
музыка

Буковинское кантри завоевывает Европу

семья

5 шагов, чтобы ваш брак стал крепче

а вы знали?

7 причин, почему нельзя ложиться спать с влажными волосами