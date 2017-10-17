Под Радой Барне устроили "коридор позора", освобождал Саакашвили
Народный депутат от БПП Олег Барна с трудом вырвался из окружения митингующих под Верховной Радой.
Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.
Барна пытался оставить вечернее заседание парламента, однако митингующие набросились на депутата с криками: "Иди работай", "На работу".
Барна пытался вырваться из окружения и направиться в направлении гостиницы Киев.
В ситуацию вмешался экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который оставлял площадь вокруг парламента.
"Не бейте его, отпустите", - пытался утолить толпу Саакашвили.
Он просил митингующих не трогать нардепа, в результате участники митинга сделали Барне "коридор позора". Как сообщает корреспондент УП, нардепа толкали и оплевывали.
Затем подбежала полиция, и нардепа отвели в гостиницу
Роман Кравец, Дмитрий Ларин, УП
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