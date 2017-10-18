Порошенко отказался встретиться с представителями большой политической реформы

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Среда, 18 октября 2017, 20:35

Президент Украины Петр Порошенко отказался встретиться с народными депутатами, представителями Большой политической реформы.

Об этом сообщили народные депутаты Мустафа Найем и Сергей Лещенко в Facebook.

"Группа депутатов пришла в администрацию президента для встречи с Порошенко. Администрация отказалась принять группу депутатов в полном составе: Мустафа Найем, Светлана Залищук, Юрий Деревянко, Юрий Левченко и я", - написал Лещенко.

Первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук сообщил, что готов принять лишь трех депутатов - без Левченко и Деревянко.

"Мы не считаем возможным принимать участие в такой встрече без коллег", - подытожил он.

Как сообщалось, 18 октября Найем заявил, что он и еще несколько народных депутатов намерены пойти в среду вечером к президенту и узнать у него сроки подачи законопроекта о создании Антикоррупционного суда в Верховную Раду.

Позже в администрации президента подтвердили, что Петр Порошенко намерен встретиться с народным депутатом от БПП Мустафой Найемом.

Украинская правда

Темы: Порошенко митинги
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