Порошенко отказался встретиться с представителями большой политической реформы
Президент Украины Петр Порошенко отказался встретиться с народными депутатами, представителями Большой политической реформы.
Об этом сообщили народные депутаты Мустафа Найем и Сергей Лещенко в Facebook.
"Группа депутатов пришла в администрацию президента для встречи с Порошенко. Администрация отказалась принять группу депутатов в полном составе: Мустафа Найем, Светлана Залищук, Юрий Деревянко, Юрий Левченко и я", - написал Лещенко.
Первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук сообщил, что готов принять лишь трех депутатов - без Левченко и Деревянко.
"Мы не считаем возможным принимать участие в такой встрече без коллег", - подытожил он.
Как сообщалось, 18 октября Найем заявил, что он и еще несколько народных депутатов намерены пойти в среду вечером к президенту и узнать у него сроки подачи законопроекта о создании Антикоррупционного суда в Верховную Раду.
Позже в администрации президента подтвердили, что Петр Порошенко намерен встретиться с народным депутатом от БПП Мустафой Найемом.
Украинская правда
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