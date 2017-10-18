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Зустріч Порошенка з нардепами зірвана

Середа, 18 жовтня 2017, 20:35
Зустріч Порошенка з нардепами зірвана

Президент України Петро Порошенко відмовився зустрітися з народними депутатами, представниками великої політичної реформи.

Про це повідомили народні депутати Мустафа Найєм та Сергій Лещенко у Facebook.

"Група депутатів прийшла в адміністрацію президента для зустрічі з Порошенком. Адміністрація відмовилася прийняти групу депутатів у повному складі: Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Юрій Дерев‘янко, Юрій Левченко і я", - написав Лещенко.

Перший заступник глави АП Віталій Ковальчук повідомив, що готові прийняти лише трьох депутатів - без Левченка і Дерев‘янка, бо їх не  було в списку державної охорони.

"Ми не вважаємо можливим брати участь в такій зустрічі без колег", - підсумував Лещенко.

Як повідомлялося, 18 жовтня Найєм заявив, що він та ще кілька народних депутатів мають намір піти в середу ввечері до президента і дізнатися у нього терміни подачі законопроекту про створення Антикорупційного суду до Верховної Ради.

Пізніше в Адміністрації президента підтвердили, що Петро Порошенко мав намір зустрітися з народним депутатом від БПП Мустафою Найємом.

Українська правда

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Теми: Порошенкомітинги
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