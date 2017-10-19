На Одесчине поймали интернет-агитатора, которым руководили из ОРДЛО
СБУ задержала в Одесской области мужчину, который через российские соцсети распространял антиукраинские материалы.
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Службы безопасности Украины.
Правоохранители зафиксировали, что мужчина, который живет в городе Березовка, регулярно размещал на веб-страницах антиукраинские материалы с призывами к расколу Украины и популяризировал террористические организации "ДНР" и "ЛНР".
"Информацию агитатор получал от куратора на временно оккупированных боевиками территориях и распространял за "гонорары", - сообщают в спецслужбе.
Во время обысков на работе и дома у злоумышленника СБУ изъяла компьютерную и мобильную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по статье 110 УК "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Решается вопрос об объявлении агитатору о подозрении. Продолжается досудебное следствие.
Украинская правда
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