Саакашвили и Семенченко не собираются прекращать акцию протеста

Политическая партия "Движение новых сил" и депутаты "Сапопомочи" продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга выходят из акции.

Соответствующее совместное заявление со сцены зачитал активист РПР Александр Лемеров, сообщает корреспондент УП с места событий.

Организаторы акции будут требовать от власти выполнения всех трех своих требований - отмену депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и избирательной реформы. Но протестовать под Радой будут только сторонники Саакашвили.

Остальные организаторы, как РПР, ГПК, Гражданская платформа, ДемАльянс, Альтернатива, Самопомощь и другие "продолжат протест другими методами".

Вместе с партией Саакашвили в палатках останутся также сторонники депутатов от "Самопомочи" Семена Семенченко и Егора Соболева.

Народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев призвал людей, которые протестуют под парламентом, в 20.15 идти в администрацию президента.

Об этом он заявил со сцены под Радой.

"Предлагаю пойти всем в офис Порошенко, чтобы напомнить ему о нашем требовании", - заявил Соболев.

"Если президент будет от нас прятаться, мы пойдем туда, где он живет, где его бизнес", - добавил он.

Егор Соболев призывает идти под АП ЭЛЬДАР САРАХМАН

Как уточнили УП собеседники в "Самопомочи", Семенченко и Соболев остаются не как представители этой партии, а как участники Общественного движения "Освобождение".

Роман Романюк, Мария Думанская, УП