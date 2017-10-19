Саакашвили и Семенченко не собираются прекращать акцию протеста

5884 просмотра
Четверг, 19 октября 2017, 19:17
Эльдар Сарахман

Политическая партия "Движение новых сил" и депутаты "Сапопомочи" продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга выходят из акции.

Соответствующее совместное заявление со сцены зачитал активист РПР Александр Лемеров, сообщает корреспондент УП с места событий.

Организаторы акции будут требовать от власти выполнения всех трех своих требований - отмену депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и избирательной реформы. Но протестовать под Радой будут только сторонники Саакашвили.

Остальные организаторы, как РПР, ГПК, Гражданская платформа, ДемАльянс, Альтернатива, Самопомощь и другие "продолжат протест другими методами".

Вместе с партией Саакашвили в палатках останутся также сторонники депутатов от "Самопомочи" Семена Семенченко и Егора Соболева.

Народный депутат от "Самопомочи"  Егор Соболев призвал людей, которые протестуют под парламентом, в 20.15 идти в администрацию президента.

Об этом он заявил со сцены под Радой.

"Предлагаю пойти всем в офис Порошенко, чтобы напомнить ему о нашем требовании", - заявил Соболев.

"Если президент будет от нас прятаться, мы пойдем туда, где он живет, где его бизнес", - добавил он.

 
Егор Соболев призывает идти под АП
ЭЛЬДАР САРАХМАН

Как уточнили УП собеседники в "Самопомочи", Семенченко и Соболев остаются не как представители этой партии, а как участники Общественного движения "Освобождение".

Роман Романюк, Мария Думанская, УП

Темы: митинги акции Саакашвили
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Начальник полиции Киева рассказал о ситуации в палаточном городке 19 октября 2017, 17:56
Митингующие пытаются пронести дополнительные палатки под Раду 19 октября 2017, 17:21
Соболев говорит, что палатки под Радой остаются 19 октября 2017, 14:40
powered by lun.ua
Главные новости
Саакашвили и Семенченко не собираются прекращать акцию протеста
Компанию Ахметова обязали выплатить 82 миллиона долларов пени за Укртелеком
Депутаты провалили голосование за проекты законов о выборах
Начальник полиции Киева рассказал о ситуации в палаточном городке
Все новости
сексизм

Как реагировать на дискриминационную рекламу?

гид

10 точек уличной еды во Львове

видео

Каминг-аут. Он пережил пытки в чеченской тюрьме