Правоохранители окружили людей с палатками и пенопластом возле Грушевского

Правоохранители окружили активистов с пенопластом и палатками на пересечении улиц Грушевского и Липской в ​​Киеве.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Около 21:30 активисты вновь попытались пронести пенопласт и палатки в палаточный городок.

Правоохранители сделали коридор и пропустили несколько человек. После этого около 500 сотрудников Нацполиции и Нацгвардии взяли их в кольцо.

Активисты, которые оказались в окружении, начали стелить пенопласт на асфальт. С листов пенопласта они выложили "Шорох Пороха".

По словам правоохранителей, они получили приказ не допустить расширения лагеря активистов.

Как известно, политическая партия "Движение новых сил" и депутаты "Сапопомочи" будут продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга выходят из акции.

Вечером 19 октября активисты во главе с народными депутатами Егором Соболевым и Юрием Левченко пришли в администрацию президента и передали законопроект об антикоррупционном суде который они подготовили.