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Нардепы и активисты пришли к АП и передали законопроект об антикоррупционном суде

Четверг, 19 октября 2017, 20:43
Нардепы и активисты пришли к АП и передали законопроект об антикоррупционном суде
Эльдар Сарахман

Активисты во главе с народными депутатами Егором Соболевым и Юрием Левченко пришли в администрацию президента.

Об этом сообщает корреспондент УП.

Левченко и Соболев пошли в администрацию президента и передали законопроект об антикоррупционном суде который они подготовили.

 
Активисты идут под АП
Эльдар Сарахман
 
Активисты под АП
Эльдар Сарахман
 
Активисты под АП
Эльдар Сарахман
 
Активисты под АП
Эльдар Сарахман

Всего на Банковой были полтысячи митингующих. Они кричали "Петро, выходи", "Киев вставай", а также "банду геть" и пели гимн Украины. После того, как нардепы передали законопроект об антикоррупционном суд, активисты пошли назад в Верховную Раду. 

Все митингующие вернулись в палаточный город, ситуация спокойная.

Как известно, политическая партия "Движение новых сил" и депутаты "Сапопомочи" продолжат протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга выходят из акции.

Эльдар Сарахман, Мария Думанская, УП

Темы: митингиПорошенкоакции
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