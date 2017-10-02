Аваков говорит о задержании диверсантов, связанных с экс-регионалами

Правоохранители задержали группу злоумышленников, которых подозревают в 9 преступлениях совершенных в 2016-2017 годах и направленных на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов.

Об этом сообщает 2 октября министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы имеем прямые доказательства участия преступной группы в как минимум 9 преступлениях. Это соответствующие доказательства - это образцы ДНК этих персон, показания самих задержанных и анализ этих людей на месте преступления", - отметил на брифинге Аваков.

"Они входят в влияния в бывших народных депутатов из Партии регионов - Владимира Олейника и Сергей Тулуба. Есть зафиксированные контакты этих лиц с этими экс-народными депутатами, которые находятся на территории РФ", - отметил министр.

"Они ехали взрывать венгерский памятник на границе с Украиной – исполнять очередной заказ. Задание было сделать срочно – в последнее время украино-венгерские отношения натянулись. Теракт против венгерского памятника на Верецком перевале в Закарпатской области должен был подлить масла в огонь", – отмечает Аваков.

По словам Авакова, специалысты уголовного розыска Нацполиции задержали их возле границы (задержаны два человека, еще один - в розыске -ред). При задержании было изъято специально подготовленное взрывное устройство с присоединённым газовым баллоном для детонации и гранаты РГД-5.

"Доказано рядом неопровержимых фактов участие этой группы в 9 преступлениях совершенных в 2016-2017 годах и направленных на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов", – заявляет Аваков.

Аваков обнародовал фото задержания

По его словам, фиксация на месте преступлений, образцы и анализы ДНК, признательные показания данные после задержания свидетельствуют - задержана преступная группа, совершившая преступления:

1. В городе Черновцы, где в ночь на 19.11.2016 была осквернена Центральная еврейская синагога, на главный фасад которой была нанесена антисемитская надпись.

2. В городе Умань, где 21.12.2016 злоумышленники проникли на могилу рабби Нахмана и бросили голову свиньи с вырезанной свастикой.

3. В городе Киеве, где 8.06.2017 злоумышленники бросили гранату в Посольство США.

4. В городе Львов, где 30.06.2017 злоумышленники попытались поджечь синагогу.

5. В городе Луцк, где 10.07.2017 злоумышленники кинули взрывное устройство в консульство Польши.

6. В Киеве, где 24.08.2017 в День Независимости была брошена граната на улице Грушевского и были ранены родные героя Украины Валерия Чибинеева.

7. В Киеве,на ул. Курбаса где в тот же день гранатами был подорван памятник участникам боевых действий.

8. В городе Умань, где 21.09.2017 была брошена граната, от которой пострадали граждане государства Израиль.

9. Группа была задержана при исполнении теракта по подрыву памятника венграм на Верецком перевале в Закарпатской области.



Роман Кравец, Валентина Романенко, УП