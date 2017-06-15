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В полиции объяснили, почему переквалифицирован взрыв у посольства США

Четверг, 15 июня 2017, 15:27

На территорию посольства США в Украине злоумышленники бросили, скорее всего, петарду или светошумовую гранату, взрыв которой реальной угрозы для людей не представлял.

Такое мнение высказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы Нацполиции Украины – начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Сначала преступление было квалифицировано как террористический акт, потому что прозвучал взрыв, и по внешним признакам это было применение боевой гранаты", – сказал он.

"После проведения первичного осмотра и исследования, в том числе нам в этом помогли американские коллеги, было установлено, что взрывчатых веществ не было, а скорее всего петарда или светошумовая граната была взорвана, поэтому дело было переквалифицировано в хулиганство", – рассказал Крищенко.

По его словам, следствие изучает массив доказательств, в том числе, видеозаписи, предоставленные американским посольством.

Отвечая на вопрос о том, установлены ли подозреваемые, и с какой целью было совершено это преступление, начальник главка полиции сказал:

"Версий, кто мог это сделать, много, но пока нет какого-то конкретного направления, чтобы мы понимали, что следуя ему, мы установим лиц, которые совершили это преступление".

На уточняющий вопрос о том, могло ли это быть своего рода предупреждение, Крищенко сказал:

"Каких-либо угроз или предупреждений в Нацполицию Киева и, насколько я знаю, в центральный аппарат, не поступало. Не было никакой информации с предупреждением о дальнейшем развитии событий".

Как известно, в ночь на 8 июня 2017 года в Киеве на территории посольства США произошел взрыв без жертв: кто-то бросил взрывное устройство.

Было начато уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса, однако позже его переквалифицировали в "хулиганство".

К расследованию взрыва на территории посольства США присоединилась Служба безопасности Украины.

Темы: полицияКиев
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