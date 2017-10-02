Аваков считает, что обвинения против Трояна бесперспективны

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что все обвинения против его заместителя Вадима Трояна являются надуманными и не имеют никакой следственной и судебной перспективы.

Об этом Аваков заявил на брифинге в Киеве в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

"Действительно, у Трояна был проведен обыск. В рамках этого обыска меченые деньги, которые якобы ему передали, найдены не были, после чего те обвинения, которые в отношении него были, рассыпались", - сказал Аваков.

Министр добавил, что была задержана помощница Трояна и еще двое человек, которые обсуждали между собой материалы одного из уголовных дел. Аваков уточнил, что к этому делу Троян не имел непосредственного отношения.

По мнению министра, это дело не имеет перспективы.

"Троян находится на работе, выполняет свои служебные обязанности и надеюсь, что будет выполнять их честно и достойно, как и раньше", - сказал Аваков.

Как ранее сообщала Украинская правда, перед тем, как провести обыск у Трояна, Луценко позвонил Авакову и попросил, чтобы обыск дали провести без конфликтов. Министр якобы согласился, но попросил не трогать семью своего зама. В тот же день Аваков звонил в Администрацию президента. В итоге было созвано заседание "стратегической девятки".

По информации собеседника, "разруливание" заняло шесть часов.

Как сообщалось, ранее по подозрению в систематическом вымогательстве с угрозой жизни и здоровью у представителя одного из предприятий были задержаны трое человек, в частности, помощник заместителя министра внутренних дел Украины и заместитель руководителя общественной организации "Гражданский корпус "Азов".

В связи с этим было проведено 13 обысков, в том числе и дома у Трояна.

Позже в СБУ заявили, что Троян не является подозреваемым в этом деле, а информация о его возможной причастности к противоправной деятельности оказалась недостоверной и не подтвердилась.