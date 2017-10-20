У Насалика рассказали, когда выплатят долги шахтерам

508 просмотров
Пятница, 20 октября 2017, 11:03

Министерство энергетики и угольной промышленности имеет план действий, как ликвидировать задолженность по зарплатам на государственных шахтах.

Об этом рассказал заместитель главы Минэнергоугля Анатолий Курзун в пятницу во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

По его словам, что касается погашения задолженности, которая на сегодня превышает 500 миллионов гривен, уже есть соответствующее решение правительства. 18 октября оно получило поддержку государственного комитета. Сейчас нарабатывается выпуск средств государственной поддержки, а также поступают средства от продажи угля.

"То есть будет уплачено больше месячного фонда в течение сегодняшнего дня и понедельника, вся задолженность, которая останется, на следующей неделе будет подтянута до уровня, чтобы ее не было", - отметил замминистра.

Он сообщил также, что его министерство подготовило предложения по финансированию зарплатного фонда угледобывающей отрасли в следующем году.

"Предложения предварительно проработаны, часть учтена, но работа еще эта продолжается, и мы надеемся, что будет принята та цифра, которая удовлетворит угольную отрасль", - резюмировал Курзун.

Как сообщалось, сотрудники шахты "Артем-1", которая входит в состав Шахтоуправления Горного департамента ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" требуют повысить зарплату до 1000 евро.

Евгений Кизилов, УП

Темы: уголь Минтопэнерго Кабинет министров долг шахты
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Готово ли Минэнергоугля избавиться от угля 14 октября 2017, 10:00
Прокуратура расследует поставки угля из ОРДЛО 13 октября 2017, 16:26
Посольство Польши отреагировало на скандал с импортом угля из ОРДЛО 9 октября 2017, 16:09
powered by lun.ua
Главные новости
Квалификацию преступления Полякова не меняли
НАБУ: Розенблат хотел вывезти информацию о преступлениях и деньги
САП: Полякову инкриминируют не вымогательство, но получение взятки
Хроника 20 октября. ВР берется за неприкосновенность, а Путин хочет разделить Украину с Польшей
Все новости
гид

10 точек уличной еды во Львове

#MeToo

Жертвы сексуальных домогательств заговорили вслух

музыка

О джазе как водопаде, в котором можно делать все, что угодно