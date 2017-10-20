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У Насалика розповіли, коли сплатять борги шахтарям

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 11:03

Міністерство енергетики та вугільної промисловості має план дій, як ліквідувати заборгованість із зарплат на державних шахтах.

Про це розповів заступник голови Міненерговугілля Анатолій Курзун у п'ятницю під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.

За його словами, щодо погашення заборгованості, яка на сьогодні перевищує 500 мільйонів гривень, вже є відповідне рішення уряду. 18 жовтня воно отримало підтримку державного комітету. Зараз напрацьовується випуск коштів державної підтримки, а також надходять кошти від продажу вугілля.

"Тобто буде сплачено більше місячного фонду протягом сьогоднішнього дня та понеділка, уся заборгованість, що залишиться, наступного тижня буде підтягнута до рівня, щоб її не існувало", - зазначив заступник міністра.

Він повідомив також, що його міністерство підготувало пропозиції щодо фінансування зарплатного фонду вугледобувної галузі наступного року.

"Пропозиції попередньо опрацьовані, частина врахована, але робота ще ця триває, і ми сподіваємося, що буде прийнята та цифра, яка задовольнить вугільну галузь", - резюмував Курзун.

Як повідомлялося, співробітники шахти "Артем-1", яка входить до складу Шахтоуправління Гірського департаменту ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" вимагають підвищити зарплату до 1000 євро.

Євген Кізілов, УП

Теми: вугілляМінпаливенергоКабінет міністрівборгшахти
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