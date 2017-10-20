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У Насалика рассказали, когда выплатят долги шахтерам

Пятница, 20 октября 2017, 11:03

Министерство энергетики и угольной промышленности имеет план действий, как ликвидировать задолженность по зарплатам на государственных шахтах.

Об этом рассказал заместитель главы Минэнергоугля Анатолий Курзун в пятницу во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

По его словам, что касается погашения задолженности, которая на сегодня превышает 500 миллионов гривен, уже есть соответствующее решение правительства. 18 октября оно получило поддержку государственного комитета. Сейчас нарабатывается выпуск средств государственной поддержки, а также поступают средства от продажи угля.

"То есть будет уплачено больше месячного фонда в течение сегодняшнего дня и понедельника, вся задолженность, которая останется, на следующей неделе будет подтянута до уровня, чтобы ее не было", - отметил замминистра.

Он сообщил также, что его министерство подготовило предложения по финансированию зарплатного фонда угледобывающей отрасли в следующем году.

"Предложения предварительно проработаны, часть учтена, но работа еще эта продолжается, и мы надеемся, что будет принята та цифра, которая удовлетворит угольную отрасль", - резюмировал Курзун.

Как сообщалось, сотрудники шахты "Артем-1", которая входит в состав Шахтоуправления Горного департамента ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" требуют повысить зарплату до 1000 евро.

Евгений Кизилов, УП

Темы: угольМинтопэнергоКабинет министровдолгшахты
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