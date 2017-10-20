До конца заседания Рады досидели два десятка нардепов

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Пятница, 20 октября 2017, 14:37

Первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко закрыла пленарное заседание Верховной Рады 20 октября.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

К моменту завершения работы в пленарном режиме в пятницу в сессионном зале оставалось лишь около 20 народных депутатов.

Закрывая заседание, Геращенко напомнила, что следующее заседание состоится 7 ноября.

За минувшую пленарную неделю Верховная Рада не рассмотрела в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2018 год.

Согласно регламенту, народные депутаты должны были это сделать до 20 октября.

Как известно, на заседании 19 октября Верховная Рада одобрила реформу здравоохранения, проголосовала за направление в Конституционный суд обоих законопроектов о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности, но провалила голосование за проекты законов о выборах

Темы: Верховная Рада
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