Порошенко: 2014 год больше не повторится

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Пятница, 20 октября 2017, 16:58

Уровень профессионализма разведчиков-пограничников чрезвычайно высок, поэтому в Украине больше никогда не повторится ситуация 2014 года.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время посещения 10-го мобильного пограничного отряда Госпогранслужбы в Бортничах (Киев) 20 октября.

"Мы больше не допустим ситуации, сложившейся на февраль, вплоть до апреля, мая 2014 года, когда мы были слепые, глухие, и пичкали нас недостоверной или сфабрикованной информацией.

В течение последних лет все сообщество разведчиков Украины добилось кардинального повышения эффективности проведения разведывательных мероприятий. Уверен, если сейчас о каждом движении мы предупреждены, мы, значит, вооружены", - сказал глава государства.

Он отметил, что ситуация полностью под контролем Украины.

"Оборона наша надежная, руководство государства и вооруженные силы готовы к любому сценарию", - подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что разведчики, к сожалению, не могут владеть информацией, "что сейчас в голове руководства страны-агрессора".

"Но если исходить из того, что нам удастся предотвратить активизацию боевых действий ... обеспечив развертывание на временно оккупированных территориях миротворцев под мандатом и эгидой СБ ООН, выполнение безопасности пунктов минских соглашений, то сегодня твердо можем сказать: худшее позади, и 2014 год никогда больше не повторится", - сказал Порошенко.

При этом он добавил, что "расслабляться рано".

"За последние три дня, кроме сегодняшнего, количество вражеских обстрелов на Востоке в зоне АТО выросло почти в два раза – в среднем с 22 до 44 в сутки .... К сожалению, возросло количество наших потерь: 2 воина погибли, 7 получили ранения ...

Мы сейчас обсудили с представителями различных силовых структур ряд дополнительных мер, направленных на противодействие вооруженным провокациям со стороны врага, сохранения жизни воинов и мирного населения", - сказал он.

В целом, по словам Порошенко, с начала проведения АТО погибли 69 пограничников.

Ирина Балачук, УП

Темы: Порошенко АТО
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