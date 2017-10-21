Соболев: Под ВР сделают 2 палаточных лагеря - военный и гражданский

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Суббота, 21 октября 2017, 15:08

Участники акции под стенами Верховной Рады решили сделать два палаточных лагеря - военный и гражданский.

Об этом сообщил нардеп, один из организаторов акции Егор Соболев, пишет "Интерфакс-Украина".

"Военные делают военный лагерь: закрытый, с дисциплиной и охраной, расположенный в том месте, где нет хорошего угла для снайперского прицела. Вот эта территория для этого наилучшая (на проезжей части улицы Грушевского –  ред). Гражданским мы предлагаем размещаться в парке, как предлагает Нацполиция", - сообщил Соболев. 

Он добавил, что на Грушевского "остается место для общения, встреч, дискуссий". 

По данным СМИ, на пл. Конституции и на ул. Грушевского возле здания Верховной Рады в настоящее время находится более 200 человек, на проезжей части остается более 20 палаток, в Мариинском парке – немного больше.

Участники акции в палаточном городке занимаются также вязанием маскировочной сетки для АТО.

Участок дороги возле ВР все еще перекрыт.

Территорию со стороны улиц Липской и Шелковичной охраняют сотрудники Нацгвардии и полиции.

Всех, кто проходит через территорию лагеря, правоохранители просят показать сумки и проверяют на наличие запрещенных предметов.

Как известно, акция "Всеукраинский сбор" за большую политическую реформу началась под стенами Верховной Рады во вторник, 17 октября. Ее участники требуют принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства.

Подъезды к правительственному кварталу были перекрыты, в центре Киеве порядок охраняли 3,5 тысячи полицейских и нацгвардейцев. 

В течение дня между митингующими и правоохранителями произошло несколько столкновений, полиция задержала нескольких активистов. Также участники акции установили под ВР несколько палаток.

После нескольких дней акции политическая партия "Движение новых сил" и депутаты "Сапопомочи" решили продолжать участие в митинге под парламентом, остальные участники из акции решили выйти. 

По состоянию на 20 октября около 150 активистов продолжали акцию за "политическую реформу" под ВР, а правоохранители проводили переговоры с активистами о переносе палаток с проезжей части улицы Грушевского в Мариинский парк.

Темы: Соболев акции Верховная Рада
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