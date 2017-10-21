Соболєв: Під ВР зроблять 2 наметових табори ‒ військовий та громадянський

Учасники акції під стінами Верховної Ради вирішили зробити два наметових табори - військовий і цивільний.

Про це повідомив нардеп, один з організаторів акції Єгор Соболєв, пише "Інтерфакс-Україна".

"Військові роблять військовий табір: закритий, з дисципліною і охороною, розташований в тому місці, де немає хорошого кута для снайперського прицілу. Ось ця територія для цього найкраща (на проїжджій частині вулиці Грушевського - ред). Цивільним ми пропонуємо розміщуватися у парку, як пропонує Нацполіція", - повідомив Соболєв.

Він додав, що на Грушевського "залишається місце для спілкування, зустрічей, дискусій".

За даними ЗМІ, на пл. Конституції і на вул.Грушевського біля будівлі Верховної Ради зараз перебуває понад 200 осіб, на проїжджій частині лишається понад 20 наметів, у Маріїнському парку - трохи більше.

Учасники акції у наметовому містечку займаються також в'язанням маскувальної сітки для АТО.

Ділянку дороги біля ВР досі перекрито. Теріторію з боку вулиць Липської та Шовковичної охороняють співробітники Нацгвардії і поліції.

Усіх, хто проходить через територію табору, правоохоронці просять показати сумки і перевіряють на наявність заборонених предметів.

Як відомо, акція "Всеукраїнський збір" за велику політичну реформу розпочалася під стінами Верховної Ради у вівторок, 17 жовтня. Її учасники вимагають ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду і зміни виборчого законодавства.

Під'їзди до урядового кварталу було перекрито, у середмісті Києві порядок охороняли 3,5 тисячі поліцейських та нацгвардійців.

Впродовж дня між мітингувальниками та правоохоронцями сталося кілька сутичок, поліція затримала кількох активістів. Також учасники акції встановили під ВР кілька наметів.

Політична партія "Рух нових сил" та депутати "Сапопомочі" вирішили продовжувати протестну акцію під парламентом, решта учасників мітингу почали виходити з акції.

Станом на 20 жовтня близько 150 активістів продовжували акцію за "політичну реформу" біля ВР, а правоохоронці проводили перемовини з активістами щодо перенесення палаток із проїзної частини вулиці Грушевського у Маріїнський парк.