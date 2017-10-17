Мітинг за велику політичну реформу. Сутички та перші намети (ОНЛАЙН)
Акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу" розпочалася під будівлею Верховної Ради о 9:30.
Активісти політсил та громадських об'єднань "Рух нових сил", "Альтернатива", "Демальянс", рух "Чесно" та інші відстоюють три вимоги до влади: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності та ухвалення нового виборчого закону.
Станом на 23 годину було кілька сутичок, постраждали четверо людей. Серед них один поліцейський та три мітингувальника. Поліція Києва за погодженням столичної прокуратури відкрила кримінальне провадження через поранення та госпіталізацію силовика.
Також мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.
В Києві на Бесарабці перекрили в'їзд на Круглоуніверситетську вулицю, передає кореспондент УП. Пропускають тільки тих, хто там живе. Але перевіряють багажники.
З'явилося нове відео сутичок під Верховною радою
Станом на 19:07 встановлено понад 10 наметів. Людей не перевіряють через металошукачі. Вулиця Грушевського перекрита.
Немає затриманих через сутички на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради.
"На даний момент затриманих у зв'язку з цим інцидентом немає. Поліція документує факт того, що відбулося, після чого, цьому нададуть правову оцінку", - сказав речник Нацполіції Тракало.
Нардепа Барну побили й обплювали. Він пройсто вийшов з будівлі ВР і наразився на невдоволених мітингувальників. Його рятував Саакашвілі.
|Всі фото Дмитра Ларіна, УП
Оприлюднено відео бійки під ВР
Саакашвілі на сцені: "Ми прийшли винести козла корупції, козла свавілля, безкарності, та взагалі винести козла конкретного!".
Голова парламентського антикорупційного комітету парламенту, депутат фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв хоче запропонувати депутатам працювати всю ніч, поки не будуть виконані вимоги учасників акції під будівлею Верховної Ради. Про це він сказав в ефірі NewsOne.
Ситуація біля Ради
Поліція підтвердила інфомарцію про двох постраждалих.
Постраждав один учасник мітингу. Йому медичну допомогу надано без госпіталізації.
Крім того, один працівник поліції отримав травму голови. Зараз медики надають йому необхідну допомогу.
Додаємо нові фото з бійки, яка відбулася близько години тому.
|Всі фото Дмитра Ларіна, УП
Під ВР встановили перші намети. Один з них - великий військовий - встановлений на вулиці Грушевського прямо перед ВР.
|Всі фото Ельдар Сарахман
У Маріїнському парку активістам дають чай та гречану кашу.
Активісти ставлять перший намет під ВР.
Коаліція не виконає жодну із вимог учасників політичної акції під Радою
Мітингувальникам вдалося пронести намети під парламент. Ці намети розвантажували на Музейному провулку, де перед цим активісти сперечалися з НГ
Мітингувальники створили живий коридор і заносять намети до будівлі Верховної Ради.
Біля Ради перші постраждалі. Один із мітингувальників отримав травму голови, також постраждав співробітник Національної гвардії. Допомогу їм надає Червоний Хрест. Також мітингувальники забрали щити у Національної гвардії та зламали паркан.
Учасники акції під час конфлікту з правоохоронцями зламали рамку металошукача на вул. Грушевського біля кабміну й виламали паркан.
Біля Музейного провулку зараз так
Правоохоронці застосовують газові балончики проти мітингувальників біля парламенту. Ситуація загострюється.
Біля Ради активісти скандують "Авакова собаку, повісим на гілляку". Знесли перший залізний паркан.
Біля парламенту активісти почали ламати металодетектори і проносити намети.
Почалася бійка. У хід пішли газові балончики.
На Грушевського також депутат Савченко.
Активістів біля Музейного провулку утримує Національна гвардія з Одеської області.
Під ВР напружена атмосфера.
Нацгвардія не дозволяє активістам винести на вул Грушевського намет. Вони заблокували вихід з двору, де активісти тримали намети. pic.twitter.com/6VmY8oUra0— Українська правда (@ukrpravda_news) October 17, 2017
Після повідомлень про можливий штурм ВР, мітингувальники висунули вперед чоловіків. Вони оточили ВР.
Бійці НГ у другому ряду одягли шоломи.
|Всі фото Ельдар Сарахман, УП
Мустафа Найем:
Вчера они говорили, что мы не придём, а сами нагнали тысячи сотрудников полиции и нацгвардии. Утром они уже говорили, что ничего страшного, перебьетесь, но президент на всякий случай подал законопроект о снятии неприкосновенности. К полудню они согласились рассмотреть два из трёх требований, но не сегодня, а в четверг...
Улица таки работает. Продолжаем вести переговоры и требовать выполнения всех наших требований. В 15:30 Андрей Парубий скажет результат консультаций с президентом и лидерами коалиции.
Під ВР депутата від БПП Олексія Гончаренка закидали яйцями.
Депутат НФ про вимоги акції і про проект президента про зняття недоторканності з депутатів.
Коли хотіли передати вітання Ірині Луценко, але забули про коми.
До Верховної ради везуть польову кухню pic.twitter.com/ow3tpn206F— Roman Kravets (@RomanKravets) October 17, 2017
Президент Петро Порошенко заявляє, що з розумінням ставиться до мітингів, але закликає правоохоронців подбати, щоб вони проходили мирно.
Парубій вислухав представників фракцій та груп і закрив ранкове засідання.
Парламент розпочав роботу. Парубій доповідає про засідання погоджувальної ради, яке він дострокового закрив. Трибуна не заблокована.
Парубій дав доручення оприлюднити тижневий розклад пленарних засідань. І щоб в ньому після медичної реформи стояв проект про зняття недоторканності з депутатів і про вибори.
Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі порадив президенту України Петру Порошенку піти у відставку.
Саакашвілі виступає на мітингу
Єгор Соболєв про вимоги та реакцію влади
Законопроектів, ухвалення яких вимагає вулиця, немає в порядку денному. Починають з медреформи.— ЦПК/Шабунін (@Shabunin) October 17, 2017
Перші депутати сходяться в сесійну залу Ради pic.twitter.com/eoJaav1UF7— Українська правда (@ukrpravda_news) October 17, 2017
До Ради прийшов Михайло Саакашвілі
І таких мітингувальників можна зустріти під Радою
Балашов прийшов на мітинг під раду, а тепер пішов в під своїм офісом проводить окремий мітинг. Тут десь людей 20.
Ініціатори акції під Верховною Радою обіцяють блокувати трибуну парламенту.
Про це зі сцени оголосила депутатка Світлана Заліщук.
"О 13-й годині почнеться пленарне засідання. Стоїмо. Наші депутати будуть блокувати трибуну парламенту, поки наші вимоги не будуть почуті", - заявила Заліщук.
Перед тим вона засудила ініціативу президента Петра Порошенка скасувати недоторканність депутатів з 2020 року.
"Це його сигнал поплічникам, які є клієнтами НАБУ: друзі, справи будуть, але з вас недоторканність не знімуть і суду не буде", - обурилась Заліщук.
Ірина Геращенко про події на погоджувальній раді
Вадим Міський:
Вперше бачу: на Погоджувальній раді відбулося щось на кшталт "голосування" за те, з яких законопроектів почати роботу Ради сьогодні:
- вибори, антикорсуд, недоторканність;
- медреформа.
Спікер порахував голоси не членів погоджувальної, а кількість депутатів які входять у БПП, НФ і одну з груп. Депутати, які підтримують вимоги учасників акції одразу почали скандувати "Виходьте до людей!".
Парасюк побився із головою УДО Валерієм Гелетеєм
Mustafa Nayyem чудово виступив на Погоджувальній раді. Юлія Тимошенко уступила своїх 2 хвилини
У центрі міста чутно залпи з артилерійських орудій. Це на честь президента Мальти, яка приїхала з державним візитом.
Гармати під Радою. На честь президента Мальти
А тим часом десь в кілометрі від ВР, на Площі Слави охороняють магазин воєнторг.
|Фото Севгіль Мусаєвої, УП
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Венеціанська комісія закликала відкликати законопроекти, які передбачають створення Антикорупційного суду.
"Також вона передбачає, що президент має внести на розгляд свій варіант проекту закону", - сказав Парубій.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив профільному комітету невідкладно розглянути два законопроекти, які пропонують скасування недоторканості депутатів.
За мітингувальниками під Радою слідкує голова УДО Валерій Гелетей.
|Фото Романа Кравця, УП
Cеред натовпу вже помітні провокативні банери "Доктора Дурнєва" та прапори партії 5.10.
|всі фото Ельдар Сарахман, УП
Президент Петро Порошенко вніс до ВР проект про зміни до Конституції щодо недоторканності народних депутатів.
Проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) під номером 7203 зареєстровано ним у Верховній Раді 17 жовтня.
Це одна з вимог активістів.
На підході до ВР стоять рамки, через які пропускають людей. За свідченнями наших журналістів, поліція вилучає молотки.
З боку Грушевського кордон поліції та два коридори з металодетекторами.
9:30. Поліція заблокувала шість авто Автомайдану на розі вулиць Грушевського та Кріпосного провулку.
Близько 9:15 акція за "велику політичну реформу" розпочалася під будівлею Верховної ради
17 жовтня 2017.— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) October 17, 2017
9 ранку.
Початок. pic.twitter.com/UOUFNA3HUm
7 година ранку. Весь урядовий квартал у Києві перекрито й оточено правоохоронцями у зв'язку з акціями, запланованими на 17 жовтня.
Зокрема, перекрито вулиці Грушевського, Липську, Шовковичну, Інститутську, Лютеранську. Біля метро Арсенальна стоять поліцейські машини, перекриваючи рух.