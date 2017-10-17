Мітинг за велику політичну реформу. Сутички та перші намети (ОНЛАЙН)

Акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу" розпочалася під будівлею Верховної Ради о 9:30.

Активісти політсил та громадських об'єднань "Рух нових сил", "Альтернатива", "Демальянс", рух "Чесно" та інші відстоюють три вимоги до влади: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності та ухвалення нового виборчого закону.

Станом на 23 годину було кілька сутичок, постраждали четверо людей. Серед них один поліцейський та три мітингувальника. Поліція Києва за погодженням столичної прокуратури відкрила кримінальне провадження через поранення та госпіталізацію силовика.



Також мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.