Лидер движения ОУН в Киеве устроил стрельбу, есть раненый

8810 просмотров
Суббота, 21 октября 2017, 18:40

В Киеве лидер движения ОУН Николай Коханивский устроил стрельбу, в результате которой ранения получил мужчина.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка полиции, инцидент произошел в Святошинском районе столицы.

"Поступила информация, что возле станции метро "Академгородок" происходит драка и слышны выстрелы. Предварительно установлено, что там находился Николай К. с женой. У него возник словесный конфликт с неизвестным, во время которого руководитель добровольческого движения ОУН (вероятно, из устройства для отстрела резиновых пуль) сделал несколько выстрелов в незнакомца", - сообщили в полиции.

У пострадавшего (личность установлена) - касательные ранения в спину и ногу, помощь оказана на месте.

"На месте происшествия в траве обнаружены ПМР и стреляные гильзы калибра 9 мм. На месте работает следственно-оперативная группа. Обоих мужчин доставят в управление полиции для установления причин и обстоятельств конфликта", - говорится в сообщении.

Сам Коханивский в настоящее время доставлен в больницу №17 в отделение политравмы для осмотра врачей.

В больницу также прибыли несколько представителей полиции. 

 
 

В свою очередь жена Кохановского Екатерина сообщила свою версию произошедшего. По ее словам, второй участник конфликта - Руслан Кочмала, позывной "Рембо", и инцидент произошел в результате спланированной провокации со стороны второго участника конфликта и его единомышленников. 

Украинская правда 

Темы: Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Кличко: В Киеве установят еще 3 тысячи камер наблюдения с распознаванием лица 21 октября 2017, 17:33
Похитительница младенца рассказала, почему выкрала ребенка 21 октября 2017, 16:08
В полиции рассказали о версии, почему похитили младенца в Киеве 21 октября 2017, 14:18
powered by lun.ua
Главные новости
АТО: На приморском направлении ранен военный
Чешские власти проиграли выборы, победители - популисты и друзья Путина
Спецпредставитель США Волкер на следующей неделе приедет в Украину - СМИ
Лидер движения ОУН в Киеве устроил стрельбу, есть раненый
Все новости
здоровье

4 причины, почему мы болеем после перелетов

мимими

За что уволили собаку из ЦРУ

сексизм

Как реагировать на дискриминационную рекламу?