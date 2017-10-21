Лидер движения ОУН в Киеве устроил стрельбу, есть раненый
В Киеве лидер движения ОУН Николай Коханивский устроил стрельбу, в результате которой ранения получил мужчина.
Как сообщили в пресс-службе столичного главка полиции, инцидент произошел в Святошинском районе столицы.
"Поступила информация, что возле станции метро "Академгородок" происходит драка и слышны выстрелы. Предварительно установлено, что там находился Николай К. с женой. У него возник словесный конфликт с неизвестным, во время которого руководитель добровольческого движения ОУН (вероятно, из устройства для отстрела резиновых пуль) сделал несколько выстрелов в незнакомца", - сообщили в полиции.
У пострадавшего (личность установлена) - касательные ранения в спину и ногу, помощь оказана на месте.
"На месте происшествия в траве обнаружены ПМР и стреляные гильзы калибра 9 мм. На месте работает следственно-оперативная группа. Обоих мужчин доставят в управление полиции для установления причин и обстоятельств конфликта", - говорится в сообщении.
Сам Коханивский в настоящее время доставлен в больницу №17 в отделение политравмы для осмотра врачей.
В больницу также прибыли несколько представителей полиции.
В свою очередь жена Кохановского Екатерина сообщила свою версию произошедшего. По ее словам, второй участник конфликта - Руслан Кочмала, позывной "Рембо", и инцидент произошел в результате спланированной провокации со стороны второго участника конфликта и его единомышленников.
Украинская правда
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