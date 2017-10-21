Лидер движения ОУН устроил стрельбу в Киеве, есть раненый

В Киеве лидер движения ОУН Николай Коханивский устроил стрельбу, в результате которой ранения получил мужчина.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка полиции, инцидент произошел в Святошинском районе столицы.

"Поступила информация, что возле станции метро "Академгородок" происходит драка и слышны выстрелы. Предварительно установлено, что там находился Николай К. с женой. У него возник словесный конфликт с неизвестным, во время которого руководитель добровольческого движения ОУН (вероятно, из устройства для отстрела резиновых пуль) сделал несколько выстрелов в незнакомца", - сообщили в полиции.

У пострадавшего (личность установлена) - касательные ранения в спину и ногу, помощь оказана на месте.

"На месте происшествия в траве обнаружены ПМР и стреляные гильзы калибра 9 мм. На месте работает следственно-оперативная группа. Обоих мужчин доставят в управление полиции для установления причин и обстоятельств конфликта", - говорится в сообщении.

Сам Коханивский в настоящее время доставлен в больницу №17 в отделение политравмы для осмотра врачей.

В больницу также прибыли несколько представителей полиции.

В свою очередь жена Кохановского Екатерина сообщила свою версию произошедшего.

По ее словам, второй участник конфликта - Руслан Кочмала, позывной "Рембо", а инцидент произошел в результате спланированной провокации со стороны второго участника конфликта и его единомышленников.

Как заявил в эфире телеканала "112 Украина" начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, пистолет, из которого осуществлял выстрелы Коханивский, изъят, оружие не принадлежит лидеру движения ОУН.

"Оба участника инцидента доставлены в больницу, жизни раненого участника столкновения ничего не угрожает, а у Кохановского есть незначительные телесные повреждения, надо проверить степень их тяжести", - сообщил Крищенко.

Он добавил, что в настоящее время полиция собирает информацию о событии, данные свидетелей и записи с видеокамер.

"Квалифицировано событие будет после того, как будут собраны данные и свидетельства всех участников инцидента", - сообщил Крищенко.

Украинская правда