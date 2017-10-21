Женщине сообщили о подозрении в похищении младенца в Киеве

Женщине, которую задержали с похищенным ребенком в столице, сообщили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

"Сегодня вечером прокурором Киевской местной прокуратуры N5 сообщено о подозрении 20-летней киевлянке по факту похищения 1,5 месячной девочки", - написала Максимец.

Также она отметила, что действия женщины квалифицировали по статье ч 2 ст 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" Уголовного кодекса.

"Сейчас готовится ходатайство об избрании ей меры пресечения. О дате и времени рассмотрения ходатайства будет сообщено дополнительно", - добавила пресс-секретарь.

Кроме того, Максимец отметила, правоохранители до сих пор устанавливают причастность к преступлению сожителя женщины.

Ранее, подозреваемая в похищении младенца, задержана в Вышгородском районе 21 октября, заявила, что планировала вернуть 2-месячного ребенка его родителям.

Двухмесячного ребенка похитили в пятницу вечером на Оболони в детском саду №606.

Полиция Киева обнародовала фото и приметы женщины, которую подозревают в похищении ребенка.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Наказание по этой статье предусматривает до 5 лет тюремного заключения.

В субботу полиция задержала подозреваемую в похищении младенца.

Как заявил начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко, похитительнице - 20 лет, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Украинская правда