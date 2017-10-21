Похитительница младенца рассказала, почему выкрала ребенка

Похитительница младенца, задержана в Вышгородском районе 21 октября, заявила, что планировала отдать 2-месячного ребенка в полицию.

Об этом она сообщила в комментарии, видеозапись которого размещена на странице "Киев Оперативный".

На вопрос, какая цель у нее была после похищения ребенка, девушка заявила: "Вернуть ребенка, объяснить, по какой причине взяла, и написать, что я слышала от человека, проходившей мимо и все, плохих мыслей у меня не было".

Также девушка заявила, что план похитить ребенка у нее появился вчера, 20 октября.

"Я шла возле рынка, а там мужчина говорит "Мне этот ребенок совсем не нужен, я бы его лучше в приют отдал"... Я подумала - забрать, потом пойти в полицию, отдать, сказать, что человек отказался (от ребенка)" , - отметила девушка.

Комментируя вопрос, что она сделала после похищения, она отметила: "Села на маршрутку Киев-Вышгород, поехала сюда (в с.Новоселки).

"Приехали в Вышгород, встретились с парнем (сожителем) и поехали сюда", - сообщила она.

На вопрос, что делали с ребенком, сказала "Ничего, только играли и кормили, продукты покупали в аптеке в Вышгороде, памперсы также там купили".

Как известно, двухмесячного ребенка похитили в пятницу вечером на Оболони в детском саду №606.

Полиция Киева обнародовала фото и приметы женщины, которую подозревают в похищении ребенка.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Наказание по этой статье предусматривает до 5 лет тюремного заключения.

В субботу полиция задержала подозреваемую в похищении младенца.

Как заявил начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко, похитительнице - 20 лет, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Украинская правда