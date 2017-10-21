Викрадачку немовляти у Києві затримали

Поліція затримала викрадача немовляти у Києві.

Про це 21 жовтня повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

"Зловмисницю затримано. Дитину обстежують медики", - повідомив він.

Кулеба додав, що для пошуку немовляти було задіяно усі підрозділи поліції.

У свою чергу глава МВС Арсен Аваков повідомив, що дитину знайшли у Вишгороді.

"У Вишгороді поліція знайшла викрадене у Києві 2-місячне немовля. Двох викрадачів затримано, з дитиною усе гаразд", - повідомив він.

фото - твіттер арсена авакова

"Не випробовуйте долю дитини і власні нерви, ви не можете знати про наміри оточуючих і передбачити їхню поведінку, але ви можете убезпечити свою дитину від трагедії. Будьте постійно поруч, дотримуйтесь простих правил безпеки і навчайте малечу", - зазначив уповноважений президента з прав дитини.

Як відомо, двомісячну дитину викрали у п'ятницю ввечері на Оболоні в дошкільному навчальному закладі №606.

Поліція Києва оприлюднила фото та прикмети жінки, яку підозрюють у викраденні 2-місячної дитини.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею передбачає до 5 років тюремного ув’язнення.

Українська правда